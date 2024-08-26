https://www.sport-express.ru/martial/boxing/professional/new.Блогер и боксер Джейк Пол (10-1) был очень удивлен, когда узнал, что YouTube-канал португальского футболиста Криштиану Роналду стал самым быстрорастущим каналом в истории, набрав 1 миллион подписчиков всего за 90 минут.