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Синнер о том, что в Роттердаме прошел Циципаса: «В личке у него все равно большой отрыв, но меня это очень важная победа»

Янник Синнер прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом. Синнер впервые обыграл соперника из топ-3, а счет в личных встречах с Циципасом стал 5:2 в пользу грека.

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