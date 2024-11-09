Самый мощный двигатель среди конкурентов, 5 звезд безопасности C-NCAP, кузов с высокой долей высокопрочных сталей. Подробности о новом Changan CS75 Plus для России

Несколько дней назад Changan официально анонсировала в России новый кроссовер Changan CS75 Plus — модель третьего поколения, а сейчас появились слайды с презентации с дополнительными подробностями о машине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии