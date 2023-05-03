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ТАСС: Доработка авиабомб ФАБ-250 дала сделать из них высокоточные боеприпасы

ТАСС: Доработка авиабомб ФАБ-250 дала сделать из них высокоточные боеприпасы

Улучшение применяемых Воздушно-космическими силами Российской Федерации авиабомб ФАБ-250, на которые установили навигацию и крылатую платформу, дало возможность превратить их в способные к планированию и особенно точному поражению целей снаряды.

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