ТАСС: Доработка авиабомб ФАБ-250 дала сделать из них высокоточные боеприпасы

Улучшение применяемых Воздушно-космическими силами Российской Федерации авиабомб ФАБ-250, на которые установили навигацию и крылатую платформу, дало возможность превратить их в способные к планированию и особенно точному поражению целей снаряды.
Улучшение применяемых Воздушно-космическими силами Российской Федерации авиабомб ФАБ-250, на которые установили навигацию и крылатую платформу, дало возможность превратить их в способные к планированию и особенно точному поражению целей снаряды.
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