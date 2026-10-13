Страна и люди
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Страна и люди

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На Кубани введен режим повышенной готовности из-за риска разлива нефти

На Кубани введен режим повышенной готовности из-за риска разлива нефти

В Геленджике и Новороссийске Краснодарского края введен режим повышенной готовности. Причиной стала угроза разлива нефтепродуктов в Черном море после атаки безэкипажных катеров на нефтяной танкер.

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