Невролог Григорьев заявил, что «тропическая» погода в Москве может провоцировать приступы мигрени

В столице установилась «тропическая» погода, которая может вызывать приступы мигрени. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» врач-невролог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Тимур Григорьев.
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