Комплексная оценка безопасности Audi Q7 в тестах Euro NCAP — пять баллов Audi Q7 стал первым серийным автомобилем, получившим 100% в категории Post-Crash Safety по результатам испытаний Euro NCAP.
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