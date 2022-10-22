"Рэмбо: первая кровь" - 40 лет культовому фильму

22 октября 1982-го состоялась премьера фильма "Рэмбо: Первая кровь". Культовый боевик 80-х с Сильвестром Сталлоне в главной роли был снят по мотивам одноименного романа Дэвида Моррелла, но быстро стал самостоятельным хитом и обзавелся сиквелами.