Полузащитник «ПСЖ» Витинья вошел в команду недели Лиги чемпионов после победы над «Манчестер Сити» 4:2.
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