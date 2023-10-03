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Глава МВД Британии Браверман: Экоактивисты создают проблемы для других граждан

Глава МВД Британии Браверман: Экоактивисты создают проблемы для других граждан

Руководительница Министерства внутренних дел Соединенного Королевства Суэлла Браверман, выступая на ежегодном съезде Консервативной партии, назвала участников протестов против изменения климата «экоидиотами».

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