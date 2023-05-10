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Карьера в сфере медиа. Креативный мастер-класс пройдет в рамках ДВ МедиаСаммита-2023

Карьера в сфере медиа. Креативный мастер-класс пройдет в рамках ДВ МедиаСаммита-2023

Мастер-класс "Как строить карьеру в медиа-коммуникациях: карьерные развилки и возможности" (12+) пройдет в рамках "Образовательного блока" (12+) X Дальневосточного МедиаСаммита (12+, кампус ДВФУ во Владивостоке, 8-9 июня), сообщает ИА PrimaMedia.

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