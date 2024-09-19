Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 941 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Пора мусульманам объединяться. Забыть разногласия и уничтожить сионисткое государство. Если этого не сделать, то и да...«Хезболлах»: Изра...
  • Василий
    Посмотришь рассейское ТВ, как всё плохо у хохлов - экономика в хлам, войско отступает, чиновники сплошь все воры. Зат...В Раде заявили о ...
  • Россиянин
    Надо шарахнуть.Le Figaro: 20 сен...

В Конгрессе потребовали от Блинкена выступить на слушаниях по Афганистану

В Конгрессе потребовали от Блинкена выступить на слушаниях по Афганистану

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена выступить на слушаниях, посвященных выводу американских войск из Афганистана в 2021 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх