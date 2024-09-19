В Конгрессе потребовали от Блинкена выступить на слушаниях по Афганистану

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена выступить на слушаниях, посвященных выводу американских войск из Афганистана в 2021 году.
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