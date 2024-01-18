Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну во-первых сейчас США общенародно заявило , что нет для них больше международных законов , а есть по их мнению какие-то правила , которые знают только они . А это значит , что нам не обязательно их соблюдать равно как и им . Но теперь мы сами будем делать пиратские сделки , уничтожать все неудобные для России иностранные не дружественные кампании , распоряжаться всеми их материальными средствами так как нам заблагорассудится в своих интересах , ликвидировать все иностранные не дружественные кампании , лишать иностранных акционеров всех акций , увольнять без каких -либо причин и разрывать беспричинно контракты без выплаты заработанных денег , лишать мест проживания и прав на гражданство с ликвидацией паспорта . К тому же введём запрет на вывоз личных вещей из страны в количестве не более двух кг и носильной одежды не более 3 кг , а выезд на собственных машинах с заправкой топлива не более 2 литров , а если имеется долг перед фирмой , то в обязательном порядке конфисковать автотранспорт , А также при выезде запрещается вывозить только 0.3 л воды и не более одного бутерброда