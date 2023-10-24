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Новый Нижегородский

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Глава Татарстана вручил избившему волгоградца сыну Кадырова...

Глава Татарстана вручил избившему волгоградца сыну Кадырова...

Глава Татарстана вручил избившему волгоградца сыну Кадырова орден за укрепление межнационального мираСын главы Чечни 15-летний Адам Кадыров, который избил задержанного за сожжение Корана, получил вторую по значимости награду в Татарстане — орден «Дуслык» («Дружба»), сообщил его дядя, депутат Госдумы Адам Делимханов.

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