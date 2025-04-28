Украинский военный рассказал о массовой мобилизации с принудительной доставкой в ТЦК

Боец ВСУ рассказал о массовой мобилизации с принудительной доставкой в ТЦК Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Гладченко рассказал о массовой мобилизации с принудительной доставкой в военкоматы.
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