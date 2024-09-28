В Самарской области полицейские продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства

В Самаре, в целях выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, ликвидации каналов их незаконной легализации, сотрудники отдела по вопросам миграции, полка патрульно-постовой службы полиции, сотрудники Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции УМВД России по Самаре совместно с Добровольной народной дружиной при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Ленинского района.
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