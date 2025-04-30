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В России назвали общие черты бойцов ВС РФ и северокорейских солдат

В России назвали общие черты бойцов ВС РФ и северокорейских солдат

Депутат Колесник заявил о сходстве бойцов ВС РФ и солдат КНДР в бесстрашии Северокорейские военнослужащие показали себя как целеустремленные и четко заряженные бойцы, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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