В России назвали общие черты бойцов ВС РФ и северокорейских солдат

Депутат Колесник заявил о сходстве бойцов ВС РФ и солдат КНДР в бесстрашии Северокорейские военнослужащие показали себя как целеустремленные и четко заряженные бойцы, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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