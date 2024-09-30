В Астраханской области проверят систему оповещения населения

2 октября 2024 года с 10 до 11 часов по местному времени будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения и информирования населения Астраханской области с включением сиренных установок, а также замещением сигналов общероссийских обязательных общедоступных каналов (радиоканалов) первого мультиплекса, проверочным сигналом «Техническая проверка».