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Армия РФ бьёт ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 392

Армия РФ бьёт ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 392

Карта боевых действий на Украине сегодня, 22 марта 2023 г.: Спецоперация РФ на Украине, день 392-й. Обзор событий: Армия РФ наступает по нескольким направлениям.

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