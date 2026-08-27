Ансамбль песни и танца Татарстана поздравит родную республику с днем рождения

29 августа в концертном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан представит концертную программу «МОЙ НАРОД, МОЯ РЕСПУБЛИКА!».
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