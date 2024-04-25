Судное дело: хуситы расширят операции против кораблей стран Запада

Йеменская проиранская группировка «Ансар Аллах» (хуситы) изучает новые варианты для расширения масштабов своих операций против израильских, американских и британских кораблей в Красном море, заявил «Известиям» член политбюро движения Мухаммад аль-Бухейти.
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