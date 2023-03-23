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Грузоперевозки российских авиакомпаний упали в условиях санкций почти на 60%

Грузоперевозки российских авиакомпаний упали в условиях санкций почти на 60%

Совокупный грузопоток (включая почту) российских авиакомпаний в 2022 году сократился на 59,42%, до 599,05 тысячи тонн, пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

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