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Валентина Арутюнян стала «Женщиной года» в Хабаровском крае

Валентина Арутюнян стала «Женщиной года» в Хабаровском крае

Итоги ежегодного конкурса "Женщина года" подвели в Хабаровском крае. В этом году почетное звание получила Валентина Арутюнян — учитель начальных классов средней школы № 1 в поселке Переяславка района имени Лазо.

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