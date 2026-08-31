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Царьград

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МВД: Пьяного водителя задержали после погони из Йошкар-Олы в Киров

МВД: Пьяного водителя задержали после погони из Йошкар-Олы в Киров

В Кировской области завершилась погоня за нетрезвым водителем, начавшаяся в Йошкар-Оле. Полиция задержала 21-летнего нарушителя, неоднократно привлекавшегося за вождение в пьяном состоянии.

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