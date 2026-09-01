Dyson выпустила зубную щётку с ИИ-камерой за £419,99

Dyson представила инновационную электрическую зубную щётку CameraJet с встроенной камерой и ИИ. За устройство просят £419,99.
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