БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Фото: REUTERS Текст: Рафаэль Фахрутдинов Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков.

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