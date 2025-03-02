Сара Раттаро «Я — Мари Кюри»: фрагмент из романа

Издательство «Бель Летр» дополняет портфель современной женской литературы романом о жизни Марии Склодовской-Кюри, рассказывая о ее ранних годах и учебе в подпольном университете, а также о пути к двум Нобелевским премиям.
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