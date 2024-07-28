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Царьград

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В Свердловской области недовольный клиент попытался сжечь кафе

В Свердловской области недовольный клиент попытался сжечь кафе

В Ревде недовольный клиент облил бензином здание, где располагалось кафе и попытался его сжечь.В Ревде Свердловской области недовольный клиент попытался сжечь кафе "Толстая креветка".

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