Морские поставки нефти из РФ достигли максимума за три месяца

Морские поставки нефти из России увеличились до 3,32 миллиона баррелей в день, что на 60 тысяч баррелей больше по сравнению с предыдущими периодами, а также является самым высоким уровнем с июля, когда этот показатель составил 3,3 миллиона баррелей в сутки.
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