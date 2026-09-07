Минтранс РФ назвал новый мост на границе с КНДР уникальным примером сотрудничества

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Новый автомобильный мост через реку Туманную на границе России и КНДР является уникальным примером технологического сотрудничества двух государств.
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