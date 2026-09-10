SUSANIN
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SUSANIN

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Двое жителей Ижевска ударили знакомого ножом, вывезли его в багажнике и забили до смерти.

Двое жителей Ижевска ударили знакомого ножом, вывезли его в багажнике и забили до смерти.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двоих местных жителей признали виновными в убийстве знакомого с особой жестокостью, а также в разбое, угоне и краже.

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