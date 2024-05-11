Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль под Белгородом

Один человек погиб и еще один получил ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовой автомобиль в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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