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Вот история

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Ключевая ставка 11 сентября 2026: почему рынок снова обсуждает повышение и что это значит для вкладчиков и заемщиков

Ключевая ставка 11 сентября 2026: почему рынок снова обсуждает повышение и что это значит для вкладчиков и заемщиков

Осень 2026 года преподносит российскому финансовому рынку неожиданный сюжетный поворот. Еще несколько месяцев назад основная дискуссия крутилась вокруг того, насколько быстро Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику.

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