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Царьград

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Путин расширяет помощь фонда «Защитники Отечества» для семей пропавших без вести

Путин расширяет помощь фонда «Защитники Отечества» для семей пропавших без вести

Президент Владимир Путин поручил расширить функции фонда «Защитники Отечества», включая поддержку семей участников СВО, пропавших без вести.

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