Сборная Германии проиграла австрийцам в товарищеском матче, Сане удалили с поля

В Вене состоялась товарищеская игра: сборная Австрии добилась победы над немецкой командой – 2:0. Сборная Германии потерпела второе поражение за четыре дня – напомним, что 18 ноября хозяева Евро-2024 проиграли туркам в Берлине со счетом 2:3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии