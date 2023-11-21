Сборная Германии проиграла австрийцам в товарищеском матче, Сане удалили с поля

В Вене состоялась товарищеская игра: сборная Австрии добилась победы над немецкой командой – 2:0. Сборная Германии потерпела второе поражение за четыре дня – напомним, что 18 ноября хозяева Евро-2024 проиграли туркам в Берлине со счетом 2:3.