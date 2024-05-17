Необычное приключение готовят иноагенты Яна Троянова* и Татьяна Лазарева*. Плакаты с визитом актрис в Россию уже появились во многих российских торговых центрах.
“Мы выберемся в Москву”, – иноагенты Троянова* и Лазарева* заговорили о возвращении на Родину
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Вот сейчас много визга от того, что какой то поц застрелил премьера Словакии. Взял и застрелил. Не писал тут на ленте ничего, не грозил на кол посадить или там еще чего. А взял и тупо захерачил. Я не призываю к подобному, но пару раз врезать по харе какому нибудь вернувшемуся Пурганту у нас никто не способен. Никто . Вывод - чего пыль поднимать не по делу, терпите молча
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15 час.
лл
лина любимцева
Эти две мымры хотят. чтобы им бабы в России космы повыдирали, что ли? Сидят там по-заграницам, никому до них дела нет, пусть сидят там и дальше.
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12 час.
Марина Петрова
Страшные, особенно Троянова две мымры недоделанные.
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8 час.
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