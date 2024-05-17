“Мы выберемся в Москву”, – иноагенты Троянова* и Лазарева* заговорили о возвращении на Родину

СП

Сергей Потемкин

Вот сейчас много визга от того, что какой то поц застрелил премьера Словакии. Взял и застрелил. Не писал тут на ленте ничего, не грозил на кол посадить или там еще чего. А взял и тупо захерачил. Я не призываю к подобному, но пару раз врезать по харе какому нибудь вернувшемуся Пурганту у нас никто не способен. Никто . Вывод - чего пыль поднимать не по делу, терпите молча