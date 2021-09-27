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Ларису Гузееву в воскресенье вечером экстренно госпитализировали

Ларису Гузееву в воскресенье вечером экстренно госпитализировали

Известная актриса и главная сваха России Лариса Гузеева в воскресенье вечером, 26.09.2021 года, неожиданно попала в больницу – ей вдруг стало плохо.

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