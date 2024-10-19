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"Полностью отбитый. Знает местность": К русским перешёл непростой боец из ВСУ. Знак дурной - "единичные были случаи"

"Полностью отбитый. Знает местность": К русским перешёл непростой боец из ВСУ. Знак дурной - "единичные были случаи"

Коллаж Царьграда Как стало известно на днях, в стан русских солдат перешёл непростой боец из ВСУ. Точнее, из 95-й десантно-штурмовой бригады.

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Комментарии
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vagas Karlito
А нельзя сопоставлять выходцев с Майдана с рагулями и бандеровцами поголовно!) Там последние преобладали ,но были наверное и те кто недоволен был в целом властью! Умные быстро разобрались  что к чему ну а масса  пошла в мясорубку  за иллюзии!
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15 час.
вл
валерий лисицын
Хохлы всегда умели быстро переобуваться, в зависимости от обстановки.
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5 час.
radiofree
Хохол родился,еврей заплакал.
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4 час.

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