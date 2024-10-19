"Полностью отбитый. Знает местность": К русским перешёл непростой боец из ВСУ. Знак дурной - "единичные были случаи"

vagas Karlito

А нельзя сопоставлять выходцев с Майдана с рагулями и бандеровцами поголовно!) Там последние преобладали ,но были наверное и те кто недоволен был в целом властью! Умные быстро разобрались что к чему ну а масса пошла в мясорубку за иллюзии!