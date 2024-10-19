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"Полностью отбитый. Знает местность": К русским перешёл непростой боец из ВСУ. Знак дурной - "единичные были случаи"

"Полностью отбитый. Знает местность": К русским перешёл непростой боец из ВСУ. Знак дурной - "единичные были случаи"

Коллаж Царьграда Как стало известно на днях, в стан русских солдат перешёл непростой боец из ВСУ. Точнее, из 95-й десантно-штурмовой бригады.

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Комментарии
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АндрейБорков
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6 д.
Анна Лисовская
Я бы им не доверяла. Для меня те, кто сдался в наш плен, понятны. А вот те, кто взял оружие и готов стрелять в своих-просто презренны. Одно дело, когда ты осознал, что то правительство, которое послала тебя на убой, ответственно за все это, и другое-когда ты согласен убивать тех, с кем еще вчера сидел в одном окопе. Куда честнее, сдавшись в плен, отказаться идти против простых украинцев, которых кинули, как мясо. ИМХО
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6 д.
brigadier21 Snytsarienko
100% согласен - человек без сдерживающих морально-волевых качеств, легко предающий своих сослуживцев, это просто циничный наёмник без каких либо гарантий надёжности и лояльности в сложных условиях. Лучше таких не допускать до влпдения серьёзным оружием.
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6 д.

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