"Полностью отбитый. Знает местность": К русским перешёл непростой боец из ВСУ. Знак дурной - "единичные были случаи"

Анна Лисовская

Я бы им не доверяла. Для меня те, кто сдался в наш плен, понятны. А вот те, кто взял оружие и готов стрелять в своих-просто презренны. Одно дело, когда ты осознал, что то правительство, которое послала тебя на убой, ответственно за все это, и другое-когда ты согласен убивать тех, с кем еще вчера сидел в одном окопе. Куда честнее, сдавшись в плен, отказаться идти против простых украинцев, которых кинули, как мясо. ИМХО