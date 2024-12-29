“Папа, ну ты чего?!” 15 самых забавных примеров того, как папы могут испортить кадр :)

С папой весело! Даже если ребенок не в восторге от отцовских проделок, пусть окружающие посмеются. Сегодня мы покажем тебе 15 самых забавных примеров того, как любящие папы могут испортить кадр своим детям!)) Причем, в 90% случаев они сделали это нарочно… У отца получилось ничуть не хуже)) А подсматривать нехорошо! И все было бы здорово, .