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Царьград

6 931 подписчик

Геноцид на Украине начался из-за одной подписи: Захарова раскрыла правду

Геноцид на Украине начался из-за одной подписи: Захарова раскрыла правду

Захарова уверена, что принудительная мобилизация на Украине запомнится как геноцид народаГоды президентства Владимира Зеленского запомнятся не только тотальным обнищаем, но геноцидом украинского народа.

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Комментарии
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Eduard
Пока не сдохнут будут в окопах клопов кормить?
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20 час.
Eduard
Главное из Квартала95 там никого нет!
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20 час.
Eduard
Дело не в Украине,она не провалится,не исчезнет,как пытаетсяхунта Комика всех уверить.Исчезнут негодяи!
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20 час.
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