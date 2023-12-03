Первый музей радио и телевидения открыли в Забайкальском крае

В Чите 3 декабря в читинском центре открыли первый в Забайкальском крае музей радио и телевидения.В музее можно воспроизвести старые записи, прочесть новости из прошлого, ознакомиться с радио и телевизионной техникой, которая до сих пор находится в рабочем состоянии.