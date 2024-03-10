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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Глазированный лимонный пирог с лимонным кремом от Делии Смит

ИНГРЕДИЕНТЫ: Для глазури: пудра сахарная – 50 г сок лимонный – 1 ст. л. Для крема: яйца – 2 шт сок и цедра 1 большого лимона 75 г сахара масло сливочное – 50 г Для подачи: лимон (цедра) Для теста: цедра 1 большого лимона 2–3 ч.

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