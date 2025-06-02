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Врач Гаврилова: дефицит витаминов может быть причиной частых пробуждений

Врач Гаврилова: дефицит витаминов может быть причиной частых пробуждений

Частые ночные пробуждения могут возникать на фоне дефицита некоторых витаминов и гормонов. Об этом "Москве 24" рассказала врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Алена Гаврилова.

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