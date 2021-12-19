Ущерб, который уже не восполнить: Как Сталин за бесценок продавал за границу шедевры искусства

Фигура Иосифа Виссарионовича Сталина довольно противоречива в историческом значении для народа. Особенно более возрастное поколение восхищается тем, что он выиграл Великую Отечественную войну и дважды поднял страну с колен в экономическом плане.
Фигура Иосифа Виссарионовича Сталина довольно противоречива в историческом значении для народа. Особенно более возрастное поколение восхищается тем, что он выиграл Великую Отечественную войну и дважды поднял страну с колен в экономическом плане.
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