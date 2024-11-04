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Россия потеряла кусок территории. Он не достался никому. Потеря бесценна

Россия потеряла кусок территории. Он не достался никому. Потеря бесценна

В русской Арктике произошло беспрецедентное событие - полностью исчез остров Месяцева площадью 53 гектара, входивший в состав архипелага Земля Франца-Иосифа.

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