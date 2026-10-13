Выдачи автокредитов ВТБ в Тверской области выросли на 78%

ВТБ в Тверской области в первом полугодии 2026 года увеличил объем выдач автокредитов на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 483,5 млн рублей.
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