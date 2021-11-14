Первая реклама «Спутник V». Великолепно! ...

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

АффтЫр пишет о том, чего не знает. Чем петь дифирамбы неизвестной жидкости, лучше ознакомился с тем, что говорят о вакцинах настоящие вирусологи, и, уж совсем не к месту блистать словами, смысл и законные последствия которых, не знает совсем. Пандемия, дружок, это состояние, когда Государство объявляет режим Чрезвычайной ситуации. И действует так, как предписано уже давно принятыми законами. А то, что сейчас творится в мире - всего лишь сговор узкого круга ограниченных лиц, стремящихся максимально сократить численность населения Земли. Нюрнберг спит и видит этих уродов на своих виселицах.