Первая реклама «Спутник V». Великолепно! ...

Как по мне, то очень даже достойно! В ролике акцент был сделан на, так называемый, "эффект домино" и в контексте всё это выглядит весьма и весьма креативно!«В этот двухминутный ролик мы уместили 2 года нашей изменившейся жизни.
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Кошмар
Владимир Soldatko
ОфигенноОхренительно
Потому что развелось много идиотов, вроде тебя. Вот и приходится их учитывать...)))
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11 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
АффтЫр пишет о том, чего не знает. Чем петь дифирамбы неизвестной жидкости, лучше ознакомился с тем, что говорят о вакцинах настоящие вирусологи, и, уж совсем не к месту блистать словами, смысл и законные последствия которых, не знает совсем. Пандемия, дружок, это состояние, когда Государство объявляет режим Чрезвычайной ситуации. И действует так, как предписано уже давно принятыми законами. А то, что сейчас творится в мире - всего лишь сговор узкого круга ограниченных лиц, стремящихся максимально сократить численность населения Земли. Нюрнберг спит и видит этих уродов на своих виселицах.
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11 час.
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