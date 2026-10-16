Panama joined Google's free earthquake alert system for Android phones, which can give users time to take cover before strong shaking reaches them.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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