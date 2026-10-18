Когда-то выход на сцену был почти церемонией. Артист появлялся перед публикой в тщательно подобранном костюме, держал осанку, следил за каждым жестом и понимал: зритель пришёл не только послушать песни, но и увидеть человека, которого уважает.
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